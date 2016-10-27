中国基金：三季度公募基金盈利超860亿，货币基金成为最赚钱基金--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海10月27日 - 中国公募基金行业三季度盈利业绩有所提升，达到860.09亿元人民币，货币基金成为最赚钱的品种。三季度基金整体仓位变动不大，但基金加仓的行业领涨，减仓的行业则表现落后，这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。
上海证券报周四报导，受益于基础市场的复苏，三季度公募基金整体盈利较二季度有所提升，达到860.09亿元。其中，货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种，三季度共计盈利288.36亿元。债券型基金盈利达到了184.35亿元。此外，三季度A股市场逐渐企稳，结构性机会纷呈，股票型基金盈利回升，实现盈利121.21亿元，混合型基金实现盈利191.28亿元。
三季度基金仓位整体变动不大，其中股票型平均仓位为88.4%，混合型基金平均仓位为61.41%，比二季度末有小幅提升。
从持仓数据来看，持有市值所属行业统计，制造业、信息软件服务业和金融业位居前三。值得注意的是，基金加仓的行业领涨，减仓的行业则表现落后，这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。
在有数据统计的108家基金公司中，共计93家基金公司旗下基金三季度实现盈利，但还有15家基金公司旗下基金整体出现了不同程度的亏损。
从实现盈利的公司来看，三季度有27家基金公司旗下基金整体盈利超过10亿元，最赚钱的华夏基金旗下基金整体盈利达到95.11亿元，嘉实、天弘、南方以及工银瑞信基金等公司旗下基金三季度整体盈利跻身前五，分别实现盈利74.58亿元、53.85亿元、52.25亿元和42.71亿元。
基金业协会网站公布的数据显示，开放式基金9月底净值规模达83,969.40亿元。其中债券型基金同期净值规模达到11,471.10亿元，规模首次突破万亿元，环比增长16.3%。(完) (发稿 徐永 审校 杨淑祯)
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