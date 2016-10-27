中国基金：三季度公募基金盈利超860亿，货币基金成为最赚钱基金--报载

路透上海10月27日 - 中国公募基金行业三季度盈利业绩有所提升，达到860.09亿元人民币，货币基金成为最赚钱的品种。三季度基金整体仓位变动不大，但基金加仓的行业领涨，减仓的行业则表现落后，这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。

上海证券报周四报导，受益于基础市场的复苏，三季度公募基金整体盈利较二季度有所提升，达到860.09亿元。其中，货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种，三季度共计盈利288.36亿元。债券型基金盈利达到了184.35亿元。此外，三季度A股市场逐渐企稳，结构性机会纷呈，股票型基金盈利回升，实现盈利121.21亿元，混合型基金实现盈利191.28亿元。

三季度基金仓位整体变动不大，其中股票型平均仓位为88.4%，混合型基金平均仓位为61.41%，比二季度末有小幅提升。

从持仓数据来看，持有市值所属行业统计，制造业、信息软件服务业和金融业位居前三。值得注意的是，基金加仓的行业领涨，减仓的行业则表现落后，这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。

在有数据统计的108家基金公司中，共计93家基金公司旗下基金三季度实现盈利，但还有15家基金公司旗下基金整体出现了不同程度的亏损。

从实现盈利的公司来看，三季度有27家基金公司旗下基金整体盈利超过10亿元，最赚钱的华夏基金旗下基金整体盈利达到95.11亿元，嘉实、天弘、南方以及工银瑞信基金等公司旗下基金三季度整体盈利跻身前五，分别实现盈利74.58亿元、53.85亿元、52.25亿元和42.71亿元。