《香港报摘》--信报10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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**头版头条**
--特首选战正式鸣枪开跑。退休大法官胡国兴今午将召开记者会「抢闸」宣布参选下届行政长官。
**其他**
--长实地产 与李嘉诚基金会落实以230亿港元出售上海陆家嘴世纪汇广场，市场传出买家为中国人寿 ，将持有项目作地标及长线收租用途。
--本港楼市在第二及第三季反弹，带动经营按揭抵押的霭华押业 业绩报喜，惟公司主席陈启豪形容香港楼市为冰火两重天，楼价脱离市民的负担能力，该公司在审批细价单位贷款时会特别小心。
--金管局基建融资办公室（IFFO）副主任李永诚指出，已有个别伙伴提出一些基建相关的投资建议，外滙基金亦正研究参与投资的可行性，若能够落实，希望能够起示范作用，诱发更多私营资金的参与。（完）
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583