《香港报摘》--信报10月27日

**头版头条**

--特首选战正式鸣枪开跑。退休大法官胡国兴今午将召开记者会「抢闸」宣布参选下届行政长官。

**其他**

--长实地产 与李嘉诚基金会落实以230亿港元出售上海陆家嘴世纪汇广场，市场传出买家为中国人寿 ，将持有项目作地标及长线收租用途。

--本港楼市在第二及第三季反弹，带动经营按揭抵押的霭华押业 业绩报喜，惟公司主席陈启豪形容香港楼市为冰火两重天，楼价脱离市民的负担能力，该公司在审批细价单位贷款时会特别小心。

--金管局基建融资办公室（IFFO）副主任李永诚指出，已有个别伙伴提出一些基建相关的投资建议，外滙基金亦正研究参与投资的可行性，若能够落实，希望能够起示范作用，诱发更多私营资金的参与。（完）

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