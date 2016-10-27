英国个股：葛兰素史克季度业绩超预期，英镑贬值带来意外之财

路透伦敦10月26日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 季度营收和获利超过预期，该公司称受助于英镑疲软，预计2016年将实现更大幅度的增长。英国6月公投退欧之后英镑持续下滑。

该制药企业目前预计，英镑下滑将使全年每股盈余提升21%，三个月之前的升幅预估为19%。

该公司超过95%的营收都在英国以外地区产生，而很多成本却以英镑支付，因此成为英镑贬值的一个大赢家。

执行长Andrew Witty将于3月退休。他说葛兰素史克有着巨大的英国制造业基础，意味着公司不像其他消费品公司那样不得不提高产品的英镑价格，比如牙膏、非处方药等。

以英镑计算的总体季度营收增长23%至75.4亿英镑(92.1亿美元)，核心每股盈余(EPS)增长39%至0.320英镑。

根据汤森路透，分析师此前平均预估营收为72.8亿英镑，剔除特殊项目的核心每股盈余为0.296英镑。