《中国已公布新股发行上市日程表》--10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 10/27 沪 快克股份 732203 2,300 16.50 21.04 中银国际 10/31 10/27 深 贝达药业 300558 4,100 17.57 22.99 中金公司 10/31 10/28 深 东方中科 002819 2,834 *4.96 *22.95 长城证券 11/1 10/28 沪 国检集团 732060 5,500 *10.04 *22.97 安信证券 11/1 10/31 沪 湘油泵 732319 2,023 -- -- 万联证券 11/2 10/31 沪 海兴电力 732556 9,334 -- -- 中金公司 11/2 11/1 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 11/3 11/2 沪 上海银行 780229 60,045 17.77 8.26 国泰君安 11/4 申万宏源 11/16 沪 吴江银行 732323 11,150 6.83 12.62 华泰联合 11/18 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 10/27 沪 杭州银行 26,175 14.39 10.23 中金公司 *10/28 沪 新华网 5,190.2936 27.69 22.99 中金公司 -- 沪 塞力斯 1,274 26.91 22.98 安信证券 -- 深 佳发安泰 1,800 17.56 22.99 信达证券 -- 深 中富通 1,753 10.26 22.99 东莞证券 -- 深 理工光科 1,400 13.91 22.99 申万宏源 -- 沪 海天精工 5,220 1.50 22.98 中信证券 -- 深 富森美 4,400 23.49 22.99 国金证券 -- 深 丝路视觉 2,780 5.54 22.99 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583