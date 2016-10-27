《中国已公布新股发行上市日程表》--10月27日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 10/27 沪 快克股份 732203 2,300 16.50 21.04 中银国际 10/31 10/27 深 贝达药业 300558 4,100 17.57 22.99 中金公司 10/31 10/28 深 东方中科 002819 2,834 *4.96 *22.95 长城证券 11/1 10/28 沪 国检集团 732060 5,500 *10.04 *22.97 安信证券 11/1 10/31 沪 湘油泵 732319 2,023 -- -- 万联证券 11/2 10/31 沪 海兴电力 732556 9,334 -- -- 中金公司 11/2 11/1 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 11/3 11/2 沪 上海银行 780229 60,045 17.77 8.26 国泰君安 11/4 申万宏源 11/16 沪 吴江银行 732323 11,150 6.83 12.62 华泰联合 11/18 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 10/27 沪 杭州银行 26,175 14.39 10.23 中金公司 *10/28 沪 新华网 5,190.2936 27.69 22.99 中金公司 -- 沪 塞力斯 1,274 26.91 22.98 安信证券 -- 深 佳发安泰 1,800 17.56 22.99 信达证券 -- 深 中富通 1,753 10.26 22.99 东莞证券 -- 深 理工光科 1,400 13.91 22.99 申万宏源 -- 沪 海天精工 5,220 1.50 22.98 中信证券 -- 深 富森美 4,400 23.49 22.99 国金证券 -- 深 丝路视觉 2,780 5.54 22.99 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)