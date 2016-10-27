《全球汇市》美元兑日圆小涨，欧元和英镑受公债收益率上升支撑

英镑最近走势疲弱，且经济数据意外强劲，促使多数人排除了英国央行11月3日会议降 息的可能性。 市场将关注英国今日稍晚公布的第三季GDP数据，以了解最新经济情况。 美元指数 持平报98.652，该指数周二曾触及九个月高位99.119，但周三因美元涨 势消退而低见98.335. 澳元兑美元 持平报0.7648，周三曾高见0.7709，因国内通胀数据强于预期降低 了对澳洲央行近期放宽政策的预期。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0907 1.0907 +0.00 +0.43 1.0860 美元/日圆 104.57 104.46 +0.11 -13.08 120.30 欧元/日圆 114.07 113.94 +0.11 -12.57 130.47 美元/瑞郎 0.9933 0.9932 +0.01 -0.85 1.0018 英镑/美元 1.2234 1.2246 -0.10 -16.99 1.4738 美元/加元 1.3378 1.3379 -0.01 -3.33 1.3839 美元/离岸人民币 6.7839 6.7837 +0.00 +3.29 6.5680 澳元/美元 0.7647 0.7649 -0.03 +5.11 0.7275 新西兰元/美元 0.7149 0.7148 +0.01 +4.75 0.6825 澳元/日圆 79.980 79.900 +0.10 -8.72 87.620 新西兰元/日圆 74.780 74.730 +0.07 -8.78 81.980 英镑/日圆 127.94 127.92 +0.02 -27.81 177.22 澳元/新西兰元 1.0694 1.0685 +0.08 +0.28 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张荻/龚芳/李婷仪/李爽 审校 戴素萍/白云/王颖)