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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 08:44 BJT

《全球汇市》美元兑日圆小涨，欧元和英镑受公债收益率上升支撑

英镑最近走势疲弱，且经济数据意外强劲，促使多数人排除了英国央行11月3日会议降
息的可能性。
    
    市场将关注英国今日稍晚公布的第三季GDP数据，以了解最新经济情况。
    
    美元指数 持平报98.652，该指数周二曾触及九个月高位99.119，但周三因美元涨
势消退而低见98.335.
    
    澳元兑美元 持平报0.7648，周三曾高见0.7709，因国内通胀数据强于预期降低
了对澳洲央行近期放宽政策的预期。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0907  1.0907  +0.00  +0.43  1.0860
    美元/日圆            104.57  104.46  +0.11 -13.08  120.30
    欧元/日圆         114.07  113.94  +0.11 -12.57  130.47
    美元/瑞郎            0.9933  0.9932  +0.01  -0.85  1.0018
    英镑/美元            1.2234  1.2246  -0.10 -16.99  1.4738
    美元/加元            1.3378  1.3379  -0.01  -3.33  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7839  6.7837  +0.00  +3.29  6.5680
    澳元/美元            0.7647  0.7649  -0.03  +5.11  0.7275
    新西兰元/美元        0.7149  0.7148  +0.01  +4.75  0.6825
    澳元/日圆         79.980  79.900  +0.10  -8.72  87.620
    新西兰元/日圆     74.780  74.730  +0.07  -8.78  81.980
    英镑/日圆         127.94  127.92  +0.02 -27.81  177.22
    澳元/新西兰元     1.0694  1.0685  +0.08  +0.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张荻/龚芳/李婷仪/李爽  审校 戴素萍/白云/王颖)

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