《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日

**上海证券报**

--天相统计数据显示，受益于基础市场的复苏，三季度公募基金整体盈利较二季度有所提升，达到860.09亿元人民币。其中货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱品种，当季盈利288.36亿元。

--据统计，目前已有25个省份公布了前三季度国内生产总值(GDP)数据，除了京、沪两地前三季度GDP增速与全国6.7%的速度持平外，其余23个省份GDP增速全部跑赢全国。

**证券时报**

--据国家煤炭工业网10月26日的最新监测数据，本期环渤海动力煤价格指数报收于593元/吨，环比上行16元/吨，继续刷新年内最高纪录，且连续17期上涨。

--11月合计限售股解禁市值为2,310.84亿元，比10月的851.36亿元增加了1,459.48亿元，环比增1.7倍。其中11月首发原股东限售股解禁市值占全月解禁市值的54.03%，10月这一比例为4.8%。

**人民日报**

--国务院国资委宣布建立“监督报告、协调处置、领导决策”三大监督平台，对企业重大国有资产流失问题和风险应当发现而未发现或隐匿不报的，严格追究失职渎职责任。(完)