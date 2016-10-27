《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--天相统计数据显示，受益于基础市场的复苏，三季度公募基金整体盈利较二季度有所提升，达到860.09亿元人民币。其中货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱品种，当季盈利288.36亿元。
--据统计，目前已有25个省份公布了前三季度国内生产总值(GDP)数据，除了京、沪两地前三季度GDP增速与全国6.7%的速度持平外，其余23个省份GDP增速全部跑赢全国。
**证券时报**
--据国家煤炭工业网10月26日的最新监测数据，本期环渤海动力煤价格指数报收于593元/吨，环比上行16元/吨，继续刷新年内最高纪录，且连续17期上涨。
--11月合计限售股解禁市值为2,310.84亿元，比10月的851.36亿元增加了1,459.48亿元，环比增1.7倍。其中11月首发原股东限售股解禁市值占全月解禁市值的54.03%，10月这一比例为4.8%。
**人民日报**
--国务院国资委宣布建立“监督报告、协调处置、领导决策”三大监督平台，对企业重大国有资产流失问题和风险应当发现而未发现或隐匿不报的，严格追究失职渎职责任。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583