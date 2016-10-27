汽车产业：日产汽车将停产墨西哥长青树车款Tsuru，因安全问题挨批

路透墨西哥城10月26日 - 日产(Nissan)汽车 周三表示，在墨西哥制造的Tsuru车款将于明年五月停产。Tsuru轿车以经济耐用着称，深受计程车司机的喜爱，不过往往没有配备安全气囊，撞击记录表现不佳也备受批评。

1980年代初期问世、于墨西哥生产的Tsuru轿车，是日产汽车的摇钱树，也是全球现有仍在量产的最老车款。

日产汽车并未解释决定停产的原因，但行业专家表示，安全与排放标准提升，意味着生产Tsuru不再具有经济可行性。Tsuru轿车销售国家仅限于墨西哥与秘鲁。

Tsuru是许多墨西哥人的第一部汽车，在大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 的甲壳虫(Beetle，金龟车)于2003年停产后，Tsuru也成为全国大街小巷最常见的车款。大众汽车的甲壳虫曾经风靡墨国数十载，白色车顶、绿色车身的涂装，与纽约的黄色计程车具有同等的代表性。

Tsuru惨不忍睹的安全记录日益成为批评焦点，认为车商对发达经济体与发展中经济体的标准不一。

日产汽车做出这项宣布的次日，汽车安全组织--新车安全评监协会(NCAP)将公布一项由Tsuru与美国维吉尼亚州的日产汽车Versa车款的对撞测试，藉此凸显在不同市场销售的这两种基本款轿车在安全标准方面所谓的“重大差异”。

日产汽车在声明中表示，Tsuru停产后，日产将持续提供维修保养与零件服务。

日产表示，墨西哥整体生产量将不受此次改变影响，因为中部阿瓜斯卡连特斯州(Aguascalientes)两座车厂将增加其他车款的产量。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)