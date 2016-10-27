国际油市：布兰特原油跌破50美元，因外界怀疑OPEC是否能协调减产

交易商表示，布兰特原油一直难以突破每桶50美元关卡，因外界担忧石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国能否有效合作，以压抑产量并推升油价。

“上周库存减少的55.3万桶，主要集中于西海岸，此处是独立于其余存储网络之外。东海岸与墨西哥湾区库存其实是增加的，”澳新银行表示。(完)