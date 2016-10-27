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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 09:07 BJT

国际油市：布兰特原油跌破50美元，因外界怀疑OPEC是否能协调减产

交易商表示，布兰特原油一直难以突破每桶50美元关卡，因外界担忧石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国能否有效合作，以压抑产量并推升油价。

“投资者对于OPEC是否能实施减产初步协议仍感怀疑，”澳新银行周四表示。

美国原油方面，美国能源资料协会(EIA)周三公布上周美国原油库存减少55.3万桶至4.6816亿桶 ，令美国原油 稍早获得支撑。

不过一些分析师认为，库存减少其实是误导。

“上周库存减少的55.3万桶，主要集中于西海岸，此处是独立于其余存储网络之外。东海岸与墨西哥湾区库存其实是增加的，”澳新银行表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/陈宗琦；审校 戴素萍/李爽)

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