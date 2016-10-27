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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 08:54 BJT

中信期货：中国期指空头优势扩大，但短线难言大幅大跌

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

本周一大盘打破盘整向上突破，但周二、周三再度上行乏力。周三，在煤炭股回调拖累下，大盘小幅收跌。沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.38%、-0.4%和-0.5%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.27%、-0.37%和-0.25%。期指当月合约跌幅均小于股票指数，贴水收敛至25点、12.3点、59.4点，处于同期较低的水平，说明市场短线情绪相对稳定。期指贴水收敛暗示当前市场氛围较前几个月略微偏多。

　　综合分析，周三期指全线加仓调整，显示空头优势有所扩大。短线市场上行压力犹存，但多头仍有抵抗，期指难言大幅下跌。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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