中信期货：中国期指空头优势扩大，但短线难言大幅大跌

本周一大盘打破盘整向上突破，但周二、周三再度上行乏力。周三，在煤炭股回调拖累下，大盘小幅收跌。沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.38%、-0.4%和-0.5%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.27%、-0.37%和-0.25%。期指当月合约跌幅均小于股票指数，贴水收敛至25点、12.3点、59.4点，处于同期较低的水平，说明市场短线情绪相对稳定。期指贴水收敛暗示当前市场氛围较前几个月略微偏多。