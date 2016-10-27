《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--澳门博彩业收入在第三季才实现连升两个月，但是昨日率先公布第三季度业绩的银河娱乐 ，业绩表现则连升两季，跑赢大市。
--中国银行 和中银香港 联合宣布，就有关集友银行的拟议资产出售，董事会一直审视各自于香港地区的银行业务的整体商业策略，并已进展到较为成熟的阶段。
**星岛日报**
--瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光指出，由于今个月以来美元走强以及中国资本外流的忧虑，人民币会进一步贬值；预计今年底前中国央行将加强汇率维稳，故此年底在岸价可守在6.8水平，惟人民币贬值仍是大势所趋，预料明年底在岸价将贬至7.3。
--市况转坏，投资者风险胃纳减少，一些早前当炒的半新股出现沽售潮，其中浩德控股 昨天再挫63%，三天累计跌近89%。
**苹果日报**
--零售市道不景气，被称为“牛仔裤大王”的杨钊旗下旭日企业 近年转型做金融投资，主攻债券市场，投资额度已达13亿港元。
--银行税贷战升温，建银亚洲将税贷息率劈至1.18厘，为全港最低。
**东方日报**
--国际货币基金会（IMF）金融及资本市场署理主管Ratna Sahay指出，尽管人民币近日急速贬值，市场毋须太在意人民币的波动，认为人民币与其基本面表现一致。
--味千 公布截至九月底止第三季香港同店销售按年下跌0.7%，内地同店销售毛利率按年跌6.3%，净利率亦跌10.8%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583