国泰君安期货：沪锌阶段性上涨尚未结束

本周锌价大幅上涨，沪锌价格最高站在19,000元/吨之上。笔者认为，在岸人民币持续贬值引发投资需求提升，推升大宗商品价格，而锌精矿供应偏紧、精锌供应受限等因素刺激锌价涨幅进一步扩大，预计短期投资者看多情绪未退，锌价有望继续攀升。

精锌产量受限叠加下游消费良好，导致锌库存下降和供应存在缺口，这将为锌价持续上涨提供动力，后期锌价仍存上涨的可能。但从长期来看，锌价上涨将带动国际大型矿山复产，进而改变全球锌市场供需结构，长期应以谨慎为主，不能盲目追高。(完)