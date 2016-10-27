中原期货：上海螺纹钢触及前高后减仓下行，沪铜考验37,500元/吨支撑位

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

螺纹钢1701合约在十一长期后跟随黑色系持续反弹，期价触及前期高点后出现减仓下行走势。周二、周三日K线组合为看跌刺透线，小时图上行5浪结束，进入abc调整浪的概率较大。日线MACD指标和小时指标出现方向背离预示该次调整属于小级别调整。操作上，仍以等待向下调整遇支撑位2,480—2,500元/吨时择机参与多单的机会。

沪铜1612合约经历10月14日至24日的震荡后，周二选择向上突破区间上沿37,460元/吨压力，回补之前的下跌跳空缺口，但期价在触及长期阻力线时遇到一定抛盘压力而回落。下来重要的看点是：1.37500元/吨支撑位是否仍然有效；2.经历小幅回落后，期价能否再度突破38000元/吨阻力位。只要满足支撑有效、再度突破阻力位两个条件之一，就可以继续介入多单，中期防守位37,500元/吨，中期阻力位39,000元/吨。(完)

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