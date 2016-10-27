中原期货：大连豆粕期货走势有望节节高升

最近，美豆11月合约反弹至1,000美分/蒲式耳关口遇阻，丰产利空和出口强劲的利多都逐渐被市场消化，国内豆粕也遇阻回落。后期静待南美天气题材指引，向上突破是大概率事件。

展望后市，目前美豆与南美大豆相比仍有价格优势，出口前景仍然乐观，在南美大豆大量上市之前，美豆向下空间有限。同时，南美大豆漫长的生长季仍然面临天气的潜在危害，天气因素是决定后期美豆和国内豆粕走势的一个核心因素，这个因素目前仍有驱动行情向上的潜力，因此对后市依然看好。