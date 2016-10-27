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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 09:01 BJT

中原期货：大连豆粕期货走势有望节节高升

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

最近，美豆11月合约反弹至1,000美分/蒲式耳关口遇阻，丰产利空和出口强劲的利多都逐渐被市场消化，国内豆粕也遇阻回落。后期静待南美天气题材指引，向上突破是大概率事件。

　　展望后市，目前美豆与南美大豆相比仍有价格优势，出口前景仍然乐观，在南美大豆大量上市之前，美豆向下空间有限。同时，南美大豆漫长的生长季仍然面临天气的潜在危害，天气因素是决定后期美豆和国内豆粕走势的一个核心因素，这个因素目前仍有驱动行情向上的潜力，因此对后市依然看好。

　　美豆11月合约大概率将突破1,000美分/蒲式耳大关，而国内豆粕也有望继续上行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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