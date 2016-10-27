港报财经评论：盈利复苏股逆流而上考耐力--信报10月27日

盈利复苏股逆流而上考耐力/ 习广思

恒指 昨天录得1%跌幅，收报23,325点，重回23,300至24,000点的上落区底部。昨天之跌，一来是苹果对本季度iPhone销售预测逊于市场预期，令美股指数期货在场外电子交易时段已经下跌；加上，市传内地有意收紧银行表外理财业务，令内银股遭到抛售，拖低大市表现。不过，多个业绩复苏概念板块在环球市场仍然炒得不亦乐乎。

三星手机Galaxy Note 7「摺埋」后，本来苹果可独占高档手机市场，奈何据管理层解释，公司并无预计到需求那么强劲，一时供应不来，故作出较保守的预测。笔者认为生产樽颈不会是长期问题，这季唔得，下季始终会掂。

有报道指人民银行要求银行第三季起把表外理财业务纳人广义信贷测算，以便监察表外理财产品对宏观经济的影响。在内地信贷泛滥下，有监管总好过「冇王管」。世界贸易环境疲弱，内地的宽松金融环境应会继续维持。在宏观经济及企业盈利改善下，内银的坏账风险理应下降，未来一两季度的业绩可见端倪。

昨天环球股市下跌，但资金仍不亦乐乎地寻找业绩复苏股，包括高档名牌股、赌业股，以至钢铁、铜及铝业股等。这几个板块去年业绩劲差，今年单是基数效应已足以支持业绩反弹。意大利名牌Gucci的母公司Kering昨天公布第三季业绩，营业额升了10.5%，为2012年最佳。消息公布后，Kering股价升了8%，创15年来新高。期内，除了日本市场外，欧美及亚太地区的销售均有双位数增长。

Kering管理层在分析员会议上指出，中国旅客重回亚太地区购物，旗下品牌Gucci及YSL来自中国顾客的业务增长强劲，在亚太地区内，Gucci的销售在多个市场的增长都有加速之势，依次为中国内地、澳门、南韩、澳洲、新加坡，香港也录得升幅。从管理层的言论看来，内地及澳门的销售增长都较香港为强，这点大家在选择商场股份时值得留意。

滙价决定了名牌市场生死。Kering在日本市场表现相对较弱，原因是强日圆令中国旅客转去其他国家购物。

从可见，今年以来市场已期待名牌股业绩大反弹，几大国际名牌股自年初以来都有逾一成升幅，表现胜过大市，股价升幅最多的是Kering，今年升了33%；在本港上市的普拉达 ， 股价亦涨了16%。

除了名牌外，另一个复苏概念板块是烂铜烂铁股，在美国上市的环球铜矿股ETF（COPX）周二逆市升了近3%，投资于工业用金属的ETF（DBB）升约2%，钢铁股ETF（SLX）亦升约1%。这些ETF的表现反映市场预期有关行业已触底回升。

南韩的浦钢昨天公布第三季股东应占溢利为5,393亿韩圜（折合4.76亿美元），为2013年以来最佳，去年同期则亏损5,500亿韩圜。工业用金属的大买家是中国，明年内地经济增长动力能否持续，决定了这些股份能否继续有运行。今年楼市车市俱旺，加上去产能政策，造就金属行业出现小阳春，明年还有什么催化剂呢？

濠赌股同样是炒复苏概念，银娱 昨天公布的第三季业绩比预期为佳，营业额按年升了5%，经调整后的EBITDA达27亿港元，升28%，已返回2014年第四季水平，相当于2014年首季高峰的七成。

但到明年此时，由于今年基数较高，盈利增长能否维持强劲，很视乎未来博彩收入的增长情况，炒盈利从谷底复苏往往较容易，但经过首阶段股价升势后，便要看日后盈利改善的持续性。

有人会提出，环球金融市场的风险不在于有什么负面因素隐伏着，而在于市场太过自在，由滙市（摩通环球滙市波动指数）、债市及股债滙期权市场（美银美林市场风险指数）都反映波动创下年来低点。静极而思动，这是金融市场惯律，但市场平静总有其原因，投资者还是采取敌不动我不动的策略，继续物色值得投入的目标。（完）

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