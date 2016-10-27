金期投资：大连鸡蛋期货尚有反弹空间

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

随着大中专开学、农民工秋收后返城，鸡蛋集团消费增加，加之蛋鸡饲料原料玉米和豆粕上涨提振，10月初以来，鸡蛋期货触底回升，反弹400余点。展望后市，豆粕和玉米可望继续走高，而鸡蛋供需偏紧，鸡蛋期货尚有反弹空间。

成本上升以及自身供需偏紧引发了鸡蛋期货的这波反弹，后期这两个利好继续存在，鸡蛋期货有望维持偏强走势。(完)

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