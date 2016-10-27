宝城期货：郑商所动力煤期货短期走势趋于平稳

继上周五突破600元/吨关口后，本周动力煤期货1701合约以几乎连续涨停的方式大涨，最高触及662元/吨，已经超过5,500大卡动力煤的主流现货成交价，基差快速收窄令动力煤期货1701合约继续拉涨的动力不足。同时，动力煤期货市场放量减仓，主力资金获利离场可能令行情暂时趋于平稳。

随着时间的推移，先进产能释放对产地煤炭供应的影响将逐渐显现，如果运输瓶颈也得到较好解决，动力煤现货市场货源紧张的局面终将有所改善，但煤企在当前市场形势下依然占据主导地位，而且受煤炭库存下降、需求强于预期等客观因素的影响，煤价大幅下跌的概率很小。(完)