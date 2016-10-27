港报财经评论：受惠供给侧改革，低吸海螺--经济日报10月27日

受惠供给侧改革 低吸海螺/ 林瑞芬

美滙冲高后回软，但港股昨被拖累。恒指 跌1%，国指 跌1.4%，幸成交额只有521亿港元，未见太大的沽售压力。大市方向未明，在争持区内静候结算。

汽车股开得太快又出事，长城汽车 因季度边际利润率不及预期而被掟，昨急插11.5%，至8.11港元。券商纷下调目标价或投资评级，如摩根大通把长城汽车目标价下调至7.7港元、瑞信下调至8.71港元、野村更下调长汽评级至「减持」，看来长汽是在捱沽而非回气，目前最重要是观察清楚，市场对其他汽车股的季绩反应，在股价累涨不少下，投资者会否续藉口获利回吐。正如笔者日前评论，汽车股今年内齐升一段升浪后，明年在销售增长逊今年之下，将走分化。

A股市场上，个股走分化形势仍强烈。当中，受惠PPP（公私合营）项目推动加快的基建股类，本月强劲上升，如中国建筑 月初以来累涨近22%；中国电建 累升近19%；中铁二局 累升近22%；中国交建 累升近26%。供给侧改革成果发酵，煤炭股仍受惠煤价攀升后高企，中煤能源 月初以来累升近19%；中国神华 累升11%。由此可见，A股指数上证虽以窄幅上落为主，难有大升空间，但个股只是跟进国情，还是存在机遇。

在房地产调控之势遏抑下，第四季维稳中国经济增长侧重基建的投资增长势明朗。今年首9个月，固定资产投资增速及民间固定资产投资增速，分别加快至8.2%及2.5%，延续8月涨势，可见在固投开始发力部署。最新据内地传媒《上海证券报》报道，在中银监明确严控房地产金融业务风险之后，部分银行迅速作出政策调整，部分银行加码基建意图明显。

房地产买卖热潮降温，有投资者可能疑虑水泥股必会被拖累，但分析指未必如此。中银国际指出，9月水泥密集型基础设施投资同比增长17.8%,7月和8月分别增长9%和17.2%；9月份水泥需求量相比8月反弹，从上述所得结论，在房地产投资仍低迷下而有由向好趋势引证，此轮水泥需求反弹并非由房地产所拉动。

同时，在10月初已出手房控下，数据显示近周全国水泥市场价格继续上调，环比涨幅1.6%。水泥业未必为房控大力影响需求，相反，自基建需求可能补足，更重要是，在供给侧改革所引致的供给也减少下，供求将平衡，有利水泥价平稳攀升，有助水泥股反覆改善中期趋势。

中金公司认为，河南环保停产引领的停窑限产（后期还有山东/河北等），将对四季度的水泥供求关系产生显着正面影响。这也有2010年历史经验的引证，在需求下调周期中，供给收缩仍可带动价格和盈利大升，股价亦大幅跑赢市场。当年的下半年，受「十一五」节能减排目标影响，华东和华中地区（尤其是浙江、安徽和河南）出台了工业企业限电限产措施，下半年三省合计减产水泥8.5%，占全国产量的1.3%，推动水泥价格和盈利大升；全国水泥均价在下半年累涨21%，受限产措施影响较大的华中和华东地区涨幅达到66%和56%，全国吨毛利四季度环比上升30元人民币/吨，龙头企业安徽海螺 和华新吨毛利四季度环比翻一番并创历史新高。申万水泥指数在下半年上涨了43%，跑赢沪深300指数27个百分点，其中，海螺和华新股价分别上涨65%和55%，最高涨幅达150%和200%（次年4月）。

今年水泥的供给收缩力度更大，价格涨幅有望媲美2010年。根据已公布停产计划的河南、山东、河北三省停产力度来看，若严格执行停产计划，11至12月的减产幅度达到全国产量的17.5%，即使在实际停产比例30%、50%、70%三种情景假设下，其减产幅度亦达到5.3%、8.9%、12.5%。考虑到当前行业产能过剩程度较彼时更高（产能利用率73%vs.83%），但限产力度更大，价格涨幅可能不相上下。在以上三种情景假设下，中金公司预计四季度全国水泥均价环比上涨46/53/61元人民币，涨幅介乎16至21%，考虑煤价上涨的影响后，吨毛利预计提高23/30/36元人民币。处于限产核心区域的华中地区价格和盈利弹性最高，华北和华东次之，后者更将受益于三省限产带来的需求溢出效应，从而实现量价齐升。

水泥股中精选还是龙头安徽海螺较稳健，其为全国性布局，加上，又有海外市场，布局了印尼、缅甸、柬埔寨等东南亚国家，紧跟「一带一路」步伐，平衡风险。事实上，即使在去年水泥行业整体亏损的情况下，海螺保持27.64%的毛利率和14.96%的净利率。附图所见，以200天綫19.4元支持止蚀，候20港元左右低吸，目标挑战23港元、再探25港元，昨收报22.05港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘