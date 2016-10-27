港报社评：宣誓争议温故知新，零和角力香港难赢--明报10月27日

昨日立法会大会一如所料，由于宣誓风波乱作一团，主席梁君彦以无法主持会议宣布休会。按梁颂恒和游蕙祯宣誓争议的实质，即使下周三法庭审理政府提出的司法覆核很快就有裁决，由于涉及两名议员议席之去留，相信届时引发的争议不会止息，立法会作为斗争前线，议事无可避免受到影响。立法会陷于困局，是罔顾「一国两制」局限的结果；设若政治力量处理香港事务行止失当，冲击「一国」，类如梁游二人要把立法会当作推动「港独」的平台，则包括他们在内的整个香港也会头破血流。

「一国两制」本属矛盾统一体，要达至融洽共处，必须双方忍让。权力当局包括北京中央，被寄予应有更高包容度，对于「两制」之异，应以「包容为本」，而非以「限制为本」，体现「以大事小」的胸怀。立法会议员宣誓有争议并非始于今日，过去3届都有议员藉宣誓「做骚」或宣示政见立场，获当时的立法会主席接纳过关，政府和北京中央予以容忍，未酿成风波。检视今昔不同，与议员宣誓的加料实质有关，主要是梁游挑战「一国」，意图把香港从中国分离出去。

立法会议员宣誓争议，始于2004年。当年梁国雄以街头战士形象晋身立法会，首先做的是在宣誓时挑战体制，提出司法覆核寻求改变誓辞，失败之后为保议席，梁国雄以断句和间隔停顿宣读誓辞，总算宣读了誓辞每一个字。另外，他在誓辞前后有高呼口号，包括之前的「平反六四、还政于民、结束一党专政、释放政治犯」，之后的「人民万岁、民主万岁、权力归于人民、反对小圈子选举、普选特首、普选立法会」等，性质都在「一国」范围，本属「两制」之不同，加上当时政治情势没有现在绷紧，梁国雄的宣誓获主席范徐丽泰接纳，当局也未提出异议。

梁国雄打开了宣誓「做骚」的潘朶拉盒子。接下来2008年的一届立法会议员宣誓，除了梁国雄食髓知味，黄毓民、陈伟业、何秀兰、黄成智都加入「做骚」行列，包括衣着颜色吸引眼球，或是在誓辞前后「加料」呼喊口号，例如「打倒官商勾结、落实2012年双普选」；「追究六四屠杀、结束一党专政、权力归于人民、释放政治犯」；「全国普选」；「以民主自由、人权法治推动国家现代化」；「为基层市民及弱势社群争权益、争取增加生果金至1000元、争取全民退休保障」等。这些口号未挑战「一国」，甚至涉及争取具体政策，获时任主席曾钰成接纳宣誓有效，都得以过关。

到2012年议员宣誓，由于已经连续3届，没有太多新意，继续「做骚」的议员变成循例交差，成为议会花边新闻，聊备一格而已。当时仅黄毓民宣誓时以咳嗽避读效忠「共和国」，曾钰成认为未完成宣誓，择日再宣誓后也过关。

回顾过去3届立法会议员宣誓，议员们无论是加料、减料，从方式到内容都未偏离「一国两制」范畴。一些口号对中国情况的批评，实际上折射他们与中国的纽带，即使是被认为「最癫」的议员，也未利用宣誓表达或明或暗的分离意识，权力当局就此并未提出异议，可理解为视议员的做法为「两制」之异，予以包容。至于现在建制阵营认为容忍议员藉宣誓「做骚」，本就违背庄严原则，反映「做骚」议员不尊重誓辞，更不会遵守，而过去容许这样做，演成积非成是，今日拨乱反正则引发风波。这个说法，相信会涉及日后司法覆核的控辩争议，且待法庭判决，就政治角度而言，最重要应该是未踰越北京中央的红线。

梁颂恒和游蕙祯的宣誓，从誓辞和展示的标语，「港独」意涵明显，身体语言则显示他们蔑视宣誓仪式，其中以「支那」辱华；游蕙祯以英文粗口辱国，更是荒唐离谱，完全不能接受。政府今次以法律手段应对，影响深远，设若法庭未能处理「港独」，不排除北京将会出手。今次宣誓风波，是剥开了「一国两制」的模糊空间，要北京直接面对「港独」，循司法途径解决只有胜负，成为一场零和角力，以香港的位置十分不利，因为北京拥有以「释法」处理的主动权。因此，期望权力当局尽量少「限制」、尽量多「包容」，就不应该一方面祈求权力当局忍让，一方面却把它逼到墙角。今次风波，再一次说明不接受「一国两制」有局限，不知所行止，就会出事。现在就出事了。

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