港报社评：胡国兴参选特首值得鼓励--信报10月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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本报政情专栏「香港脉搏」作者余锦贤昨日率先披露「估唔到的重量级人马，日内宣布选特首」，消息震动政商各界，且旋即获证实内容准确无讹，因为这位重量级人马在消息盛传了「半日」之后极速表态，明示有意参与特首选举。正如余锦贤所言，这名重量级人物既非政府管治班子出身，也非商界人士，更是未曾参与选举或议会事务，但因过往担任公职而广为人识，在社会上有知名度、支持度，形象又正面。退休法官胡国兴完全符合上述描绘，他昨日下午正式以「胡国兴行政长官选举办公室」名义发出新闻稿，邀请传媒今天下午出席记者会，交代参选事宜。易言之，胡国兴是下届特首选举第一位公开表态的参加者。
现年七十岁的胡国兴最为人熟悉的历练自然是其司法背景，退休前是香港高等法院上诉法庭副庭长，最近亦获委任为高等法院原讼法庭暂委法官，任期由今年八月十七日至十月十八日。除此之外，胡官众多公职之中比较吃重的是，曾经在回归前后担任了十年选举管理委员会（九七年前名为选区分界及选举事务委员会）主席，以及截取通讯及监察事务专员。
法官的形象本已德高望重，加上胡国兴处事作风有理有节，相信其参选不会招惹太多非议或暗箭，甚至社会各界乐观其成，在愈来愈两极化的政治氛围当下，试一试「法官治港」无妨。据闻，胡国兴毅然出山，乃眼见社会太撕裂，希望可以修补香港种种撕裂；如果当选，他愿海纳百川，聘用不同背景的人加入管治班子，以改变过去数年日益严重的敌我矛盾、政治非蓝即黄二分格局。至于北京的取舍，据说目前是未表支持，亦未有拦阻。
拥有司法背景的有心人参选特首绝对是值得欢迎的一件事，要是遂愿当选，更加有机会让法治回复本来面貌。经历过近几年的动荡不安，既有占领运动，政改失败，复有旺角骚乱，最新横添一笔立法会宣誓风波，维护备受冲击的法治实在是十分严峻的考验。在法治的基础上，未来特首还要回应政治诉求，胡国兴说希望向北京要求重启政改，修改人大常委会的八三一决定，让政制向前发展。假如能够办得到，实现香港市民一人一票选特首的强烈意愿，无疑可为晦明晦暗的香港前途带来曙光，顺势将港独的伪命题化解于无形。
对于胡国兴参选特首，北京如果真的是未有支持又未有拦阻，归根究柢其实是好事，中央政府摆出一副抽离的姿态，有利于塑造一个观感，香港人的特首由香港人选出来，尽可能洗脱「西环治港」的疑虑。
昨日还有一则「可靠消息」，网媒《香港01》披露财政司司长曾俊华已于上周去信中央最高层，以下级向上级滙报的方式，表明自己将会辞职参选特首。财政司司长办公室昨晚对于此事的回应是「不评论揣测性传闻」。如果曾俊华果然参选，连同最低限度有一位胡国兴，那么明年三月会是一场「有竞争的选举」，可观之处不言而喻。若加上尚未正式表态但几乎肯定争取连任的梁振英，战况料更灿烂。
胡国兴形象公正，曾俊华民望不低，要是能够与梁振英展开君子之争，未尝不可以为香港的选举文化开拓崭新境界。怕只怕，上届梁振英与唐英年之争互揭疮疤，今次三人混战又会不会爆出大量黑材料？
无论如何，胡国兴决定参选值得鼓励，七十岁高龄不是问题，现在美国总统两位候选人都是差不多年纪，只要身体状况许可，丰富的人生阅历不失为优良资产。
胡国兴今日将会在记者会阐述其治港理念，且看有何高见，为撕裂的社会力挽狂澜。
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