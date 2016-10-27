港报社评：北水买楼推高需求，考港府智慧--经济日报10月27日

本港楼价在第四季供应急增下仍续升，破顶指日可待。楼控的供应措施见效，但内地资金避人币贬值涌港，推高投资需求，令港人置业更难，港府须速检讨现行需求管理措施。

本港今年第四季单位供应急增，新盘潜在供应量达到1.2万伙，几近今年首三季新盘成交总量，全年新盘成交可望逾2万伙，反映港府过去数年持续以恒的供应面的楼控措施奏效。然而，大量供应在前，楼价却更趋升。

此可见于近日如屯门新盘尺价以高于同区二手最少30%开售，亦有新盘加价加推，发展商态度进取，市场亦见承接力，有价有市。二手楼价亦因应一手市况而升，如反映二手楼价的中原城市领先指标（CCL）上周报141.53，较上月升2.04%，距去年9月上旬的146.92点历史高位，尚有3.8%。

供应增而楼价升，个中原因是香港楼市需求方面出现新形势变化——内地资金涌港。

内地资金在中央严厉楼控及美元强、人民币贬值下，积极寻找外币资产出路，蜂拥来港买楼、黄金、保险产品，以规避人币贬值风险，保本增值；涨升中的本港楼市就尤为吸引，获益已超越双倍印花税的成本，相关辣招再阻不了他们入市。

业界人士指出，内地资金来港买楼不但愈来愈多，抢高豪宅楼价，且他们的目标更已扩至中小型单位，估计近期的中小型户新盘，有3、4成买家是内地客。而一手大旺，令二手业主纷提价，故亦推高了二手楼价，令部分二手单位已突破历史高位。

由于美国联储局12月很可能加息，人民币有进一步贬值压力，内地客涌港买楼保值意慾只会更高，故未来两个多月虽不断有更多新盘供应，但楼价高处未算高，整体楼价冲越去年9月的历史高位或在眉睫。楼价升有人欢喜有人愁，喜的是业主，钱包又涨了；愁的是准业主及政府，蜗居问题不纾反剧。

政府上次出招遏楼市是在去年2月底，金管局推出三招收紧细价楼按揭，惟楼市经过一年调整后，今年3月已开始反弹，并愈冲愈高，其势未止，上升周期日益明显，显见各式需求措施功效已大打折扣，尤其双倍印花税的效力被内地资金冲走得七七八八。港府有迫切需要审视过去推出的需求管理措施，特别是针对内地资金涌港的新形势作出检讨，以纾港人置业之苦、蜗居之怨。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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