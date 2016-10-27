英国经济：伦敦金融城呼吁退欧后的银行监管制度能帮助竞争力

路透伦敦10月26日 - 伦敦金融城呼吁要有不会损及竞争力的英国监管制度，回应了银行业人士对英国退欧后将令伦敦在全球市场影响力有所降低的担忧。

伦敦金融城市长Jeffrey Mountevans将在周三的晚宴上对监管人士表示，6月英国公投脱欧之后，需要“实际的、协同的”监管制度以使金融业保持平稳。

“即便是在退欧之后，监管制度也将继续保护我们的竞争力，并在整个欧洲提供自由市场影响力，”Mountevans的讲话稿中说道；该讲话稿在银行家和监管人士年度官邸晚宴之前发放给了媒体。

Mountevans将表示，伦敦呼吁要有一致的、有远见的退欧策略，该策略要“大胆、光明、着眼于未来。”(完)