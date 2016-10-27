中国金融：要推动金融综合化经营，鼓励投贷联动和债转股创新--银行高管

路透北京10月27日 - 中国民生银行 董事长洪崎称，尽快解决资金“脱实向虚”问题关系到中国经济能否顺利转型，为此，中国要推动金融综合化经营，短期可以扩大金融机构综合化经营试点，鼓励投贷联动、债转股等产品和服务创新。

人民日报周四报导援引他的话称，尽快解决“脱实向虚”的问题，就要推进给侧改革，增加金融供给，培育公开透明、健康发展的多层次资本市场体系，提高直接融资比重，丰富企业融资渠道，降低企业杠杆率。

同时要加快发展民营银行以及普惠金融和多业态中小微金融组织，并通过制度设计、政策调节、监管规范等手段构建差异化竞争、特色化经营的商业银行体系。

中国要突出重点服务领域。在绿色金融方面，监管部门和银行内部的考核政策都要向节约资源的技术开发和生态环保倾斜，同时银行机构自身也要避免过度投机行为。