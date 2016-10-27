中国金融：要推动金融综合化经营，鼓励投贷联动和债转股创新--银行高管

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京10月27日 - 中国民生银行 董事长洪崎称，尽快解决资金“脱实向虚”问题关系到中国经济能否顺利转型，为此，中国要推动金融综合化经营，短期可以扩大金融机构综合化经营试点，鼓励投贷联动、债转股等产品和服务创新。
人民日报周四报导援引他的话称，尽快解决“脱实向虚”的问题，就要推进给侧改革，增加金融供给，培育公开透明、健康发展的多层次资本市场体系，提高直接融资比重，丰富企业融资渠道，降低企业杠杆率。
同时要加快发展民营银行以及普惠金融和多业态中小微金融组织，并通过制度设计、政策调节、监管规范等手段构建差异化竞争、特色化经营的商业银行体系。
中国要突出重点服务领域。在绿色金融方面，监管部门和银行内部的考核政策都要向节约资源的技术开发和生态环保倾斜，同时银行机构自身也要避免过度投机行为。
近两年，中国资金“脱实向虚”有所加重，资金在金融领域空转增加，推高了资金成本，大量资金涌向房地产等金融属性较强的行业，加剧了资产泡沫，累积了系统性风险，这既不利于实体经济也不利于金融健康发展。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583