全球金市：金价延续上日跌势，因美元持坚

黄金的需求料于Dhanteras与Diwali等印度节庆之前增加，节庆期间一般人会以黄金作为赠礼。

美国9月新屋销售意外上涨，尽管前三个月的数据被下修，但仍反映出楼市需求动能持续。

欧洲央行消息人士告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制，以确保有足够的债券可以购买。

预计周四公布的官方数据将显示英国经济在第三季逃过了严重放缓，从而进一步降低英国央行下周再度降息的可能性。

路透调查显示，英国央行预计要到2017年初才会放松政策，且分析师几乎一致认为，留在欧盟对英国贸易的长期前景最为有利。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三黄金持仓量下滑1.49%至942.59吨，周二为956.83吨。 (完)

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