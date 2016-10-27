中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.16

路透上海10月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周四较上日微升0.08%至94.16；SDR篮子指数微跌至95.60，BIS篮子指数微升至94. 92。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.72%，SDR篮子指数跌3.27%，BIS指数跌6.68% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.7736 -31 欧元 7.3876 -169 日圆 6.4751 275 港元 0.8733 -3.7 英镑 8.2868 -396 澳元 5.1781 22 新西兰元 4.8426 70 新加坡元 4.8694 70 瑞郎 6.8169 -87 加元 5.0627 67 林吉特 0.6151 36.1 卢布 9.2807 929 泰铢 5.1732 218 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.81，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数 报94.84，较上日微 升0.2%；RXY参考离岸人民币指数 报94.8，较上日微升0.07%；RXY参考在岸人民币 指数 报94.83，较上日微升0.18%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)