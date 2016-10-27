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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 09:32 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.16

路透上海10月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周四较上日微升0.08%至94.16；SDR篮子指数微跌至95.60，BIS篮子指数微升至94.
92。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.72%，SDR篮子指数跌3.27%，BIS指数跌6.68%
。
 CFETS篮子货币             今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬
                                        点数
 人民币                         6.7736                       -31
 欧元                           7.3876                      -169
 日圆                           6.4751                       275
 港元                           0.8733                      -3.7
 英镑                           8.2868                      -396
 澳元                           5.1781                        22
 新西兰元                       4.8426                        70
 新加坡元                       4.8694                        70
 瑞郎                           6.8169                       -87
 加元                           5.0627                        67
 林吉特                         0.6151                      36.1
 卢布                           9.2807                       929
 泰铢                           5.1732                       218
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.81，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数 报94.84，较上日微
升0.2%；RXY参考离岸人民币指数 报94.8，较上日微升0.07%；RXY参考在岸人民币
指数 报94.83，较上日微升0.18%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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