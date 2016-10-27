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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--10月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    10月28日(五)
     --  中国外汇市场交易概况数据                      9月         --         --
     --  中国货物和服务贸易                            9月         --         --
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      10月         --       +6.1%
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第三季         --       +0.1%
                            (较上年同期)                           --       +1.0%
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值       +0.3%       持平
    0645 法国消费者支出(较前月)                        9月       +0.4%      +0.7%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值       +0.6%      +0.5%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --        持平
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          10月       101.8      101.3
    0900 欧元区企业景气指数                           10月     　 0.44       0.45
               经济景气指数                                      104.8      104.9
               工业景气指数                                   　 负1.6      负1.7
               服务业景气指数                                　   10.0       10.0
               消费者信心指数终值                                负8.0      负8.2
               消费者通胀预期指数                                  --         4.7
               生产者通胀预期指数                                  --         0.0 
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          10月初值       +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.8%      +0.7%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%       持平
                                 (较上年同期)                    +0.6%      +0.5%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季初值      +2.5%      +1.4%
             最终销售                                            +2.5%      +2.6%
             消费者支出                                            --       +4.3%
             GDP平减指数                                         +1.3%      +2.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.6%      +1.8%    
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +1.4%      +2.0%
    1230 美国薪资                                   第三季         --       +0.6%
             雇佣成本指数                                        +0.6%      +0.6%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              10月终值       88.1       87.9 
                             现况指数                            105.5      105.5 
                             预期指数                             77.0       76.6

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
        
    
    10月26日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周  买超7,736        --
         外资投资日本股票(亿日圆)                             买超853        --
    
    10月27日(四)
    0030 澳洲出口物价(较前季)                       第三季      +3.5%        --
             进口物价(较前季)                                   -1.0%        --
    0130 中国规模以上工业企业利润(较上年同期)        1-9月      +8.4%        --
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     9月     正1.59        --
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                        9月      +5.0%      +5.1%
               针对家庭放款                                     +1.8%        -- 
    0800 意大利企业信心指数                           10月      103.0      102.1
    0800 意大利消费者信心指数                         10月      108.0        -- 
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季初值     +0.5%      +0.3%
                              (较上年同期)                      +2.3%      +2.1%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                        9月       持平        -- 
                       (较上年同期)                             +0.6%        -- 
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                10月       正21        负2
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   9月修正值     122.5        -- 
             建筑许可(较前月)                                   +6.3%        -- 
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                9月      -0.1%      +0.1%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.2%      +0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       +0.7%        -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 -1.2%      +0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月22日当周     25.8       25.5
                 四周均值(万人)                                  25.3        -- 
                 续请失业金人数(万人)           10月15日当周    203.9      206.8
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 9月      +1.5%      +1.2%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI)              11月        74         -- 
    2301 英国GfK消费者信心指数                        10月        负3        负3
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  9月      -2.1%      -3.0%
             所有家庭支出(较前月)                               +2.8%      +0.6%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   9月      -0.5%      -0.5%
             全国整体CPI                                        -0.5%        -- 
             东京地区核心CPI(较上年同期)              10月      -0.4%      -0.5%
             东京地区整体CPI                                    +0.1%        -- 
    2330 日本求才求职比                                9月       1.38       1.37
             失业率                                             +3.0%      +3.1%(完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

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