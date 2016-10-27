主要国家经济指标预测--10月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月28日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 -- -- -- 中国货物和服务贸易 9月 -- -- 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- +6.1% 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 9月 +0.4% +0.7% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.6% +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- 持平 0700 瑞士KOF领先成长指标 10月 101.8 101.3 0900 欧元区企业景气指数 10月 0.44 0.45 经济景气指数 104.8 104.9 工业景气指数 负1.6 负1.7 服务业景气指数 10.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.0 负8.2 消费者通胀预期指数 -- 4.7 生产者通胀预期指数 -- 0.0 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.5% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.5% +1.4% 最终销售 +2.5% +2.6% 消费者支出 -- +4.3% GDP平减指数 +1.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +2.0% 1230 美国薪资 第三季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 88.1 87.9 现况指数 105.5 105.5 预期指数 77.0 76.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月26日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超7,736 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超853 -- 10月27日(四) 0030 澳洲出口物价(较前季) 第三季 +3.5% -- 进口物价(较前季) -1.0% -- 0130 中国规模以上工业企业利润(较上年同期) 1-9月 +8.4% -- 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 正1.59 -- 0800 欧元区M3货供额(年增率) 9月 +5.0% +5.1% 针对家庭放款 +1.8% -- 0800 意大利企业信心指数 10月 103.0 102.1 0800 意大利消费者信心指数 10月 108.0 -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.5% +0.3% (较上年同期) +2.3% +2.1% 0900 意大利薪资指数(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) +0.6% -- 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 正21 负2 1130 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 122.5 -- 建筑许可(较前月) +6.3% -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月 -0.1% +0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +0.7% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -1.2% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月22日当周 25.8 25.5 四周均值(万人) 25.3 -- 续请失业金人数(万人) 10月15日当周 203.9 206.8 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 9月 +1.5% +1.2% 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 11月 74 -- 2301 英国GfK消费者信心指数 10月 负3 负3 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -2.1% -3.0% 所有家庭支出(较前月) +2.8% +0.6% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.5% -0.5% 全国整体CPI -0.5% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.4% -0.5% 东京地区整体CPI +0.1% -- 2330 日本求才求职比 9月 1.38 1.37 失业率 +3.0% +3.1%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)