《全球主要央行动态》--10月20日-10月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月20日-10月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

芝加哥联储总裁埃文斯表示，只要通胀预期和就业市场继续改善，美联储将在明年年底前升息三次。埃文斯是美联储最直言不讳的政策鸽派官员之一。这种预期完全符合美联储17名决策者在上月会议上所做出的中值预测。他们的预测显示，短期利率到明年底时将在1-1.25%。目前是0.25-0.5%。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯进一步强调支持升息，他在一次演说后告诉记者“今年对于升息是个好时机”，他原本希望上月就升息。他说，等太久再升息最终可能刺激通胀或产生泡沫，并迫使美联储急剧升息，而这可能扼杀经济增长。他并称，明年美联储再升息几次“是合理的” 。他还说，联储正努力提高政策的可预见性，以便将对国际金融市场造成的极大影响降至最低。

圣路易斯联储总裁布拉德称，保持他对从目前的情况看升息一次是必要的观点。

**欧洲**

欧洲央行维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。

欧洲央行总裁德拉吉指出，该央行已经意识到超宽松的货币政策让金融行业付出越来越大的代价，并不倾向于维持负利率太长时间。德拉吉的言论可能进一步降低欧洲央行再度调降存款利率的可能性。德拉吉表示，欧元区处于纪录低位的利率并不是“新常态”，尽管在未建立全面的货币与银行业联盟情况下，欧元区仍然很脆弱。

德国央行称，2016年底该国通胀率将在逾两年半来首次升逾1%，这使德国央行更有动力促使欧洲央行减少印钞。德国通胀的强劲反弹，将使德国央行总裁兼欧洲央行管委会成员魏德曼更有支持削减欧洲央行购债计划的空间。

英国央行总裁卡尼表示，随着决策者下周将考虑是否降息，央行无法忽略英镑下跌对通胀的影响。卡尼还对议员们称，政治层面的批评不会影响到他是否留任英国央行总裁的决定，但警告称任何对央行独立性的干预都将损及英镑和并推升政府借贷成本。

瑞士央行总裁乔丹称必要时可能进一步下调负利率，直升机撒钱非瑞士央行的政策工具。他称有进一步压低利率的空间，但很清楚长时间维持异常宽松政策的风险。

瑞士杂志Bilan刊出对该国央行副总裁祖布鲁克的专访，祖布鲁克称，对扩大瑞士央行资产负债表规模没有限制。他还称，瑞郎仍被严重高估，金融市场动荡加剧以及政治风险升高，将再度推高瑞郎。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，央行可能在本月的政策评估会议上推迟通胀目标的实现时间表，因物价增长仍很疲弱乏力。黑田东彦没有详述时间表的推迟将怎样影响到央行政策决定，不过他强调，如果10年期日债收益率跌至远低于大约为零的央行目标，那么央行的买债计划可能在未来放慢脚步。

黑田东彦表示，将继续执行极度宽松、扩张的货币政策。他称，日本央行已做出“非常有力的”承诺，将维持大规模刺激计划，直至实际通胀超过2%目标。

黑田东彦指出，即便超长期政府公债收益率进一步上涨，央行也不会试图将其拉低。“若超长期债券收益率继续上涨一些，并不会令人意外，”黑田东彦对国会表示。

日本央行副总裁岩田规久男表示，央行没必要控制年期高于10年的公债收益率，因为它们对经济活动的影响小于较短期公债收益率。他还表示，日本央行在上个月采用的新政策框架下，并未改变对大规模资产购买效果的重视。

**中国**

中国人民银行副行长易纲撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

**其它**

加拿大央行总裁波洛兹表示，央行若进一步放宽政策，将离采取非常规货币政策更近一步，而且是否降息不是一个能轻易做出的决定 。

加拿大央行决议将下个五年通胀目标持续订为2%，并称为了能更好地评估长期趋势，央行将改变衡量通胀的方式。分析师表示，此举可能使市场更难预测央行的政策变化。

新西兰央行表示，现在货币政策声明将要包括对官方隔夜拆款利率的预期，而不是90天期银行票据利率。分析师称这种政策指引将有助于使政策前景更加明朗化。新西兰央行在声明中称，该行目前认为，提供对官方隔夜拆款利率的预期，是“用更为透明的方式，表述预期中为实现通胀目标而有必要采取的政策行动”。

菲律宾央行称已批准将人民币纳入官方外汇储备货币。数日前菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)刚刚访问中国，两国的经济和政治关系变得更为密切。

印尼央行意外将指标利率下调25个基点，为年内第六次降息 。印尼央行总裁称，仍维持宽松倾向，银行有充裕流动性用于更多放贷。

巴西央行在其最近一次会议的记录中表示，未来几年的通胀预估表明降息的空间有限。巴西央行在10月19日将指标利率下调25个基点至14.00%。 (完)

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