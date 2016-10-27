香港个股：威华达证实万赢合营方为恒大及众安，今早复牌股价受压

路透香港10月27日 - 威华达控股 发表公告证实旗下万赢证券的国内合营方为中国恒大 以及众安在线财产保险，该股周四复牌股价受压。

威华达周三晚间的公告指出，万赢证券拟在国内成立的合资公司伙伴为恒大旗下恒大地产集团（南昌）有限公司及众安在线财产保险股份有限公司，但由于可能合资企业的批准程予及有关申请完全取决于中国证监会的决定，故未必会接着成立。

该公司又澄清，马化腾、马明哲及马云并非可能合资企业之合资公司伙伴且上述人士概无于合资公司伙伴中担任董事职务。

威华达周一盘中大涨六成七后停牌，晚上发表公告证实万赢证券已于8月12日就与两名独立第三方可能成立合资证券公司向中国证监会提交申请，惟未有披露合资伙伴身份。

但据本地多份报章报导，万赢证券的合资伙伴为“三马”（马云、马化腾及马明哲）旗下的众安保险以及恒大，而合资证券公司拟落户广州南沙自贸区。

该股今早复牌，盘初一度跌17%，低探0.425港元。香港时间09:38，跌10.78%，报0.455港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 吴云凌/杨淑祯)