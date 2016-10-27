中国金融：不良资产批量转让管理新办法出台，加快僵尸企业破产清算--财新

路透北京10月27日 - 中国国内媒体--财新网周四援引知情人士称，中国财政部和银监会近期联合下发新的金融企业不良资产批量转让管理办法，和2012年版本相比，文件变动内容包括僵尸企业需加快破产清算、不良资产批量转让的组包门槛由10户降至三户、松绑地方AMC等。

报导称，此次文件的接收方为各财政厅、各银监局、银行业金融机构、资产管理公司（下称AMC）等机构。

“这是救急的办法，决策层不允许企业长期‘不死不活’地运行下去，也侧面反映了银行化解不良的压力实际上很大。”财新引述知情人士称。

新的办法要求僵尸企业要尽快破产清算，清算后的银行债务，银行要尽快核销。同时，债券部分也要尽快核算，如果不能兑付的话也要尽快处理。

“这既能帮助银行缓解不良处置的压力，也能尽快解决企业财务成本高企的问题，以加速企业涅盘。”报导援引一位资深银行业相关人士说。

该人士称，下一步会推动地方政府以强裁的方式加速债务重整进程，以提高降杠杆效率，“债权方不能一轮一轮地不接受（重整方案）”。不过为了保护合法债权，监管层也准备开展打击逃废债专项活动。

在不良资产批量转让方面，以前办法规定，金融企业对10户以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司（AMC）；10户以下的可转让给社会投资者；现在办法改为，向特定投资者转让的组包门槛大幅下降到三户。

财新援引一位资深法律人士分析，这一政策的变动利弊皆有，银行向AMC转让不良资产更容易了，但自由度反而降低了。

“以前银行对10户以下的转让无需报批，现在仅三户就要报批，其实是自由度少了，但能快速批量化转让大量不良。”该人士称。

另外，由于银监会已下发“关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函”，允许有意愿的省级政府增设一家地方AMC，并取消其不良资产不得对外转让的限制。因此此次发布的办法也相应做了统一调整。

但前述人士表示，地方AMC目前不具备处置不良资产的实力。“以前地方AMC都是除了‘卖卖卖’（资产），没有别的处置手段；如果连银行都卖不出去，它能卖出去吗？”他还指出，现在的地方AMC，缺乏专业处置队伍，“AMC的领导都是按政府官员配置，本身就不是专业的”。

中国银监会发文为省级金融资产管理公司(AMC)“松绑”，地方AMC不再是每省只能有一家的“独生子女”，可增设至两家；同时地方AMC在处置不良资产时也有了更大的自由度。市场人士表示，新规出台有利有弊，但可以看出当前不良资产处置压力之大，需要借助更多渠道化解压力。