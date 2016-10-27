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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 09:47 BJT

韩国个股：三星电子称计划在韩国新厂生产NAND芯片

路透10月27日 - 三星电子 周四称：

* 积极寻求增加NAND芯片产能

* 将以2017年在韩国新厂开始生产V-NAND芯片为目标

* 相对于市场份额增长，动态随机存取记忆体(DRAM)业务将侧重于获利能力

* 三星电子联席CEO申宗均将在周四股东会议中就Note7发布特别报告。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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