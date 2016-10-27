中国债市动态：现券收益率略降，央行表态缓和表外理财受限担忧

路透上海10月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，交易员表示，表外理财纳入MPA广义信贷的消息冲击进一步缓和，市场情绪有所修复，国债期货涨幅明显。不过受资金面影响，利率互换续有小幅上行。

“(现券收益率)略有点下，10年国债160017最低成交到2.70%以下了；10年国开昨天尾盘差不多在3.10%附近，这会儿3.09%左右，”华南一银行交易员表示。

他表示，从央行最新表态来看，表外理财并未正式纳入MPA广义信贷口径，至少今年三季度不会立刻纳入考核，短期市场不需要太过担心；不过长期来看加强理财监管的预期仍在。

中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，当前MPA（宏观审慎评估体系）仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围；央行目前只是做相关数据搜集、模拟测试等工作，未来会综合各方面因素考虑以保证口径间平稳过渡。

华北一银行交易员表示，早盘市场成交较为活跃，价格则波动不大。工业企业利润增速大幅回落，但数据出炉时现券直接反响有限；短期较大的不确定性因素仍是资金面。

受工业生产和销售增长、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点，显示工业利润向平稳增长态势回归。

一级市场方面，中国进出口行上午招标的一年、五年、10年和20年期固息增发债，中标收益率为2.4122%、2.92%、3.1250%和3.3810%，对应投标倍数1.71倍2.25倍、3.95倍和3.64倍。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1280%/3.1250%，上日尾盘为3.14%/3.13%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.73%/2.71%，上日尾盘在2.74%/2.7250%。