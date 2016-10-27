韩国个股：三星电子将在11月回应对冲基金Elliott的整改要求

路透首尔10月27日 - 三星电子 周四表示，正在考虑对冲基金Elliott Management提议的将公司彻底整改，并将在11月底予以回应。

三星投资者关系部门主管Robert Yi表示，做出回应的同时还将公布总体股东回报计划。他说回应可能只是大体方向上的，而不会有具体细节。(完) (编译 王颖；审校 白云)