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货币新闻 | 2016年 10月 27日 星期四 10:19 BJT

芝加哥期市：大豆触及两个月新高，受强劲的需求预期推动

以下是0118GMT报价：
    
    合约           最新    变动    涨跌%    两日涨跌% 30日移动均值 RSI
    CBOT   小麦    413.00     1.50    +0.36%       +2.16%    406.45       54
    CBOT   玉米    354.00   0.00    +0.00%       +1.36%    343.67       60
    CBOT   大豆      1011   1.50    +0.15%       +2.09%    968.64       77
    CBOT   稻米     10.33    $0.07    +0.68%       +5.03%    $10.03       47
    WTI    原油     49.21    $0.03    +0.06%       -1.50%    $48.41       44

    汇率
    欧元/美元      $1.090 -$0.001 -0.10%   +0.09%    
    美元/澳元          0.7641  -0.001 -0.10%   -0.05% (完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/王琛；审校 戴素萍/徐文焰)

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