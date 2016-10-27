芝加哥期市：大豆触及两个月新高，受强劲的需求预期推动

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
以下是0118GMT报价： 合约 最新 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT 小麦 413.00 1.50 +0.36% +2.16% 406.45 54 CBOT 玉米 354.00 0.00 +0.00% +1.36% 343.67 60 CBOT 大豆 1011 1.50 +0.15% +2.09% 968.64 77 CBOT 稻米 10.33 $0.07 +0.68% +5.03% $10.03 47 WTI 原油 49.21 $0.03 +0.06% -1.50% $48.41 44 汇率 欧元/美元 $1.090 -$0.001 -0.10% +0.09% 美元/澳元 0.7641 -0.001 -0.10% -0.05% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/王琛；审校 戴素萍/徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。