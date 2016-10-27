中国钢铁：1-9月钢协会员企业实现利润252亿元，销售利润率1.27%--中钢协

路透北京10月27日 - 中国钢铁工业协会周四称，1-9月中钢协会员企业累计实现利润252.06亿元人民币，同比扭亏为盈；销售利润率为1.27%，在工业行业中仍然处于较低水平。

中钢协新闻稿称，1-9月中钢协会员企业实现销售收入19,920.87亿元，同比下降8.05%。

前九个月的会员钢企利润情况看，1-2月份亏损，3-9月均实现盈利，但是盈利水平仍然很低。数据显示，今年上半年会员钢铁企业销售收入同比下降逾一成，实现利润同比增长4.27倍至125.87亿元。

“3月份以来企业能够保持盈利，主要是由于企业理性生产促进钢价合理回升以及加大降成本力度等方面取得了一定成效。”新闻稿指出。

新闻稿称，钢铁化解产能过剩任务今年全面完成，并有望超额完成，按照目前各地报送的进度，9月底钢铁化解过剩产能已经完成80%以上，部分地区和中央企业已经提前完成全年任务，预计10月底可以完成全年压减任务，并有望超额完成。

中钢协并称，今年以来，中国钢材出口贸易摩擦不断增多，反倾销、反补贴案件大幅增长，前三季度已经达到了38起，超过去年全年案件数量，涉案产品数量约1,000万吨，涉案金额64.16亿美元。

“钢铁产品在国际市场受到的不公平待遇较多。受贸易摩擦影响，我国向欧盟、美国、南美钢材出口量下滑。”新闻稿指出。