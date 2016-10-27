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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 10:06 BJT

中国新债：国开行下周二将招标增发至多110亿元两期债，期限10和20年

路透上海10月27日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(11月1日)招
标增发两期固息债，总额不超过110亿元人民币，其中10年期发行上限60亿元，20年期50亿
元。
    
    上述两期债为该行今年第13期 和第五期 的增发债，票
面利率3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第13期和第五期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        10年：60亿元；20年：50亿元
    期限/计息方式   10/20年固息
    招标时间        11月1日9:30-11:10     
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          11/3
    起息日          10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          11/2-11/3
    上市日          11/7
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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