中国新债：国开行下周二将招标增发至多110亿元两期债，期限10和20年

路透上海10月27日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(11月1日)招 标增发两期固息债，总额不超过110亿元人民币，其中10年期发行上限60亿元，20年期50亿 元。 上述两期债为该行今年第13期 和第五期 的增发债，票 面利率3.05%、3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第13期和第五期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 10年：60亿元；20年：50亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 11月1日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 11/3 起息日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 11/2-11/3 上市日 11/7 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)