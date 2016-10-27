新闻稿：中国1-9月规模以上工业企业利润总额同比增长8.4%--国家统计局

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京10月27日 - 以下是中国国家统计局周四公布的题为“2016年1-9月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长8.4%”的全文：
1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46380.6亿元，同比增长8.4%，增速与1-8月份持平。 1-9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额8616.4亿元，同比增长2.6%；集体企业实现利润总额327.4亿元，下降2.6%；股份制企业实现利润总额31655.5亿元，增长8.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额11594.9亿元，增长10.2%；私营企业实现利润总额16232亿元，增长7%。 1-9月份，采矿业实现利润总额761.4亿元，同比下降62.1%；制造业实现利润总额41743.8亿元，增长13.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3875.4亿元，下降3.6%。 1-9月份，在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增加，10个减少。
主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长65.1%，农副食品加工业增长7.9%，纺织业增长4.2%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长2.6倍，化学原料和化学制品制造业增长13.1%，非金属矿物制品业增长9.3%，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.7倍，有色金属冶炼和压延加工业增长33.2%，专用设备制造业增长5.8%，汽车制造业增长13%，电气机械和器材制造业增长13.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.7%，通用设备制造业下降0.8%，电力、热力生产和供应业下降5.7%，石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。 1-9月份，规模以上工业企业实现主营业务收入81.9万亿元，同比增长3.7%；发生主营业务成本70.3万亿元，增长3.5%；主营业务收入利润率为5.67%。 9月末，规模以上工业企业资产总计102.5万亿元，同比增长5.9%；负债合计57.7万亿元，增长4.7%；所有者权益合计44.8万亿元，增长7.4%；资产负债率为56.3%。 9月末，规模以上工业企业应收账款12.2万亿元，同比增长8.7%；产成品存货38226.2亿元，下降0.8%。 1-9月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.87元，每百元资产实现的主营业务收入为110.1元，人均主营业务收入为120.7万元，产成品存货周转天数为14.2天，应收账款平均回收期为37.9天。 9月份，规模以上工业企业实现利润总额5771.3亿元，同比增长7.7%，增速比8月份回落11.8个百分点。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583