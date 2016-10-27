台湾汇市：台币兑美元盘初随韩元等走贬，惟借出口商抛汇获适度支撑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北10月27日 - 台币兑美元 周四盘初走贬；交易员指出，受国际美元走强、韩元等亚币普遍贬值冲击，早盘台币亦呈贬值走势；但随台币走低，随即吸引出口商进场抛售美元，使台币获适度支撑。
他们表示，台股早盘虽下跌，惟外资持续汇入，加上出口商月底例行抛汇，让台币在韩元等亚币均呈弱势之际，表现相对偏强。
〞韩元贬值，台币开盘就贬值了，但出口商有出来卖一些(美元)，台币没有贬太多。〞一中型民营银行交易员说。
一大型银行交易员亦称，在韩元走贬冲击下，台币跟着贬值，惟来自出口商的美元卖压相当沉重，削弱台币贬值力道，〞韩元贬满多的，以今天韩元的汇价，台币应该要贬到31.650以上，但台币没有贬那么多。〞
另一大型商银交易员说，由于美元对新兴市场货币普遍升值，包括韩元和日圆均走低，台币因有出口商〞抛汇大队〞的支撑，贬幅不及韩元大，〞因为要先消化出口商的卖压，早盘台币没有贬很多。〞
美元兑日圆 上扬0.15%至104.640日圆，向周二触及的三个月高点104.875迈进，受隔夜美债10年期收益率 上涨至九日高点的提振。
中国人民币兑美元 开盘报6.7777元，上日收报6.7706元。
本地时间10:26，韩元兑美元 报1,138.5，上日收在1,134.0；台股加权指数 则跌0.59%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.640/31.670，上日收在31.600。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.600-31.700。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583