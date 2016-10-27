香港新股：华润医药价值140亿港元IPO获得轻微超额认购，明日挂牌上市

路透香港10月27日 - 中国领先的综合医药公司--华润医药集团有限公司 周四称，其价值140亿港元的香港首次公开发售（IPO）获得轻微超额认购，明天在联交所挂牌上市。

据公告，华润医药以每股9.1港元定价，接近招股价区间8.45-10.15港元的中端，集资净额估计约136.7亿港元。面向散户的公开发售部分录得0.9倍超额认购，国际发售部分亦获轻微超额认购。

包括广东恒健、中国人寿（即中国人寿集团、中国人寿 及中国人寿富兰克林）、英国利洁时(Reckitt Benckiser) 、Fujifilm（富士胶片） 在内八名基石投资者的认购金额共约71亿港元，未计超额配售前在华润医药的持股比例约12.65%。

该股周五（28日）在联交所挂牌上市，联席保荐人为美银美林 、建银国际、中金香港证券以及高盛 。

华润医药是中国华润集团旗下分支，主要从事制药、医药分销以及药品零售，其中包括知名品牌“三九”、“东阿阿胶”。按2015年收益计，该公司是中国第二大医药制造商、第一大非处方药制造商以及第二大医药分销商，在滋补中药、心血管药、感冒及流感药、大容量静脉输注及紧急避孕药方面拥有市场领先地位。

是次IPO集资所得款项，接近一半将用于并购国内药品产销业务，约三成半资金用于建立仓储物流设施、研发中心以及提升资讯科技系统。（完）

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