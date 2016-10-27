更正-金属期市：伦敦期铜盘旋于近两周高位，受美国经济前景提振

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“明年全球镍需求料增加至211万吨，2016年需求为200万吨”，非“明年全球镍需求料增加211万吨，2016年或增加200万吨”)
路透墨尔本10月27日 - 伦敦期铜周四盘旋于两周高位附近，受美国经济前景亮丽所提振，而中国钢铁板块普遍上涨，亦助长基本金属的投机性买盘。
0158 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，至每吨4,729.50美元；铜价上日曾攀抵10月13日以来高位4,759美元，终场则以平盘作收。
上海期铜 则跌0.3%，至每吨37,810元人民币。
上海期铝 回落1.4%；该合约周二攀升4.3%，创逾十年来最大单日涨幅，追随主要原料煤价的涨势。
美国9月独栋新屋销售意外增长，表明住房需求持续，尽管之前三个月的数据下修。
欧洲央行消息人士告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制，以确保有足够的债券可以购买。
国际镍业研究组织(INSG)周三称，明年全球镍需求料增加至211万吨，2016年需求为200万吨。
随着全球锌市供应不足日益显现，民间资本支持的Auctus Minerals准备明年8月前后在澳洲东北部的两个锌矿开始投产。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/李爽 审校 张涛/戴素萍)
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