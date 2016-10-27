日本股市：日经指数震荡走低，任天堂和佳能等业绩预估令人失望

“当早盘有坏消息传出，股市下滑时，投资者信心仍受到支撑，因为他们认为那是日本央行会购买ETF的时候，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

任天堂 下滑超过3%，此前该公司将年度获利预估调降了三分之一。

佳能 也下跌超过3%，此前其调降全年营业利润预估。

爱德万测试(Advantest) 上扬2.6%，因其调高了截至2017年3月财年的营业利润预估至145亿日圆。