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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 10:29 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币持坚，但整体呈横盘整理走势

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*美元兑日圆以外亚币持坚，但整体呈现横盘整理走势

*美元兑人民币未能突破6.78障碍抑制美元升势

*美元兑人民币最新报6.7767，开盘后处于6.7759-77区间

*美元兑韩元因出口商卖盘受限于1,139.5高位以下，最新报1,138.0

*美元兑坡元迄今交投于1.3906-27，最新报1.3915-19(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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