台湾债市：105/11增额券发行前交易殖利率下跌，多方暂获喘息

路透台北10月27日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周四早盘走跌；交易员称，台债延续上日气氛，盘初买盘进场，多方暂获喘息。

交易员指出，台债殖利率先前经过一段的大幅弹升后，今日拉回，买盘稍有进场，但各方对于殖利率反弹行情仍然保持观望。有交易员指出，税收超征，财政部明年的发债只少不多，这也是对多方有利的题材。

〞明年财政部公债发的不多，但资金还是要配置。〞一位大型证券商交易员表示。

也有大型银行交易员认为，本波公债殖利率上弹逾30基点，原本认为今年授信不顺的银行，应该会进来布局。只不过目前暂时还没有看到明显的买气，这也显示市场的观望气氛。

〞还不算稳，筹码有待沈淀。〞一位证券商交易员表示。

台湾财政部长许虞哲周三表示，台湾近年税收超征，可能以减少发行公债或减少释股来因应。 今年1-9月税收实征净额达1兆7,034亿元，创历年同期新高。财政部并估计今年税收可望超征千亿台币以上。

美国公债收益率周三上涨，受助于今日公布的经济数据良好，带动了对周五将出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据的乐观展望。

交易员预估，今日105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.93-0.97%。

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