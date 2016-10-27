重发-韩国金融市场：韩元受政治问题影响下滑，韩股小升

(重发以调整内文顺序) 路透首尔10月27日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中下跌，投资者关注韩 国总统朴槿惠为在讲话前让朋友看到她的演讲稿而公开道歉后的政治影响。 0212GMT，韩元兑美元报1,138.0，较周三收盘位1,134.0下跌0.4% 朴槿惠周二罕见公开道歉，她寻求让关注焦点重新回到修宪提议上，从而让总统能有不 止一个任期。 近来有媒体报导称，韩国总统朴槿惠的朋友Choi Soon-sil给总统施加了不当影响，并 利用与总统的相识来让自己家庭和业务伙伴获益。 “美元是略有走强，但目前韩国政治议题给韩元带来更多压力。这种下行走势料持续至 美联储升息，”信荣证券外汇分析师Chun Won-chang说。 分析师们预计美国将在年底前升息。 韩国股市小涨，自此前大跌中回升。 0212GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,018.41点。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超178亿韩元(1,564万美元)韩股，这对大盘构成支 持。 三星电子 涨2.2%。该公司周四表示，将努力迅速走出盖乐世Note7造成的困 境。受到Note7的拖累，三星电子第三季移动业务获利创下将近八年来最低。 浦项钢铁 受获利回吐盘打压跌逾3%，该公司周三公布，7-9月当季营业利润 劲增59%，好于分析师预期，因中国钢铁价格持续复苏，帮助提高了利润率。 上涨股家数超过下跌股家数，分别为525档和275档。 三年期公债12月期货 涨0.04点至110.41。 0212 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,138.0 1,134.0 日圆/韩元 10.8985/33 10.8886 韩国公债期货 * 110.41 110.37 韩国综合股价指数 2,018.41 2,013.89 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 杜明霞/艾茂林/侯雪苹；审校 戴素萍/张涛)