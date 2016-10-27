《中国企业债发行日程表》--10月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *达州市投资公司 7 10 11/3簿记建档 -- AA 11/4-11/8 国开证券 (第3-6年末分别偿还10%本金、7-10年末分别偿还15%本金/国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= *河池市国资 4.4 7 11/3簿记建档 -- AA 11/4-11/10 国信证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *淳安县新安江 6.9 7 11/3簿记建档 -- AA 11/4-11/9 财通证券 开发总公司养老产业专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 常州钟楼经济 15 7 10/25簿记建档 *3.64% AA 10/26-10/28 华龙证券 开发区投资建设 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 威海市文登区 15 7 10/25簿记建档 3.64% AA 10/26-10/28 中泰证券 蓝海投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 湖南城陵矶 12 7 10/25簿记建档 3.94% AA 10/26-11/1 国开证券 临港新区开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以国有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 牡丹江市城市 9 7 10/26簿记建档 *5.34% AA 10/27-11/1 申万宏源证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 盘锦水务 11 7 10/27簿记建档 上限6.00% AA 10/28-11/1 国泰君安证券 专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 清新环境 10.9 5 10/28簿记建档 *上限4.50% AA 10/31-11/1 天风证券 (附第3年末投资者选择权/绿色债券) ========================================================================================= 格林美 5 7 10/28簿记建档 *上限4.90% AA 10/31-11/2 国开证券 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 恩施城市 5.9 7 10/31簿记建档 -- AA 11/1-11/3 天风证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广西金融 5 10 10/31簿记建档 -- AA+ 11/1-11/3 银河证券 投资集团 15 7 (分别附第七年末/第五年末投资人选择权) ========================================================================================= 北京市基础设施 30 5 11/1簿记建档 -- AAA 11/2-11/3 海通证券 投资公司 (每一个计息年度末附投资人选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *昆明东旭骏城 15 5 11/1簿记建档 -- AA+ 11/2-11/4 国海证券 回迁安置房项目收益债券 (第2-5年末偿还25%本金/昆明基础设施投资建设公司和昆明交通投资公司提供差额补偿) ========================================================================================= 亳州宜居综合 18 5 10/26簿记建档 *4.82% AA 10/27-10/31 民生证券 开发安置房建设项目收益债 (第3-5年末分别偿还15%、35%、50%本金) ========================================================================================= 宁乡县国资 10 7 11/1簿记建档 -- AA+ 11/2-11/4 天风证券 经营公司棚户区改造项目收益债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团和重庆进出口信用担保公司提供差额补偿) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 诸暨市经济开发公司 7 4 10/27簿记建档 上限4.70% AA 10/21-11/1 中信建投证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 泉州市城建国资 7 3 11/2簿记建档 -- AA+ 11/3-11/7 华福证券 投资公司小微企业增信集合债券 国信证券 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次