《汇市简讯》澳元/美元测试支撑位0.7625/30，因日本外亚股走低

0305GMT *亚洲除日本外股市下跌近0.80%，拖累澳元/美元走势 *澳元/美元测试支撑位0.7625/30，若跌破0.7625则瞄准0.7585/90 *澳元对新兴市场走势较为敏感，而新兴市场货币与股市纷纷走低 *多次尝试突破0.7700均未果，令澳元/美元可能出现修正性下跌(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)