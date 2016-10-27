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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 11:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元测试支撑位0.7625/30，因日本外亚股走低

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    *亚洲除日本外股市下跌近0.80%，拖累澳元/美元走势
    *澳元/美元测试支撑位0.7625/30，若跌破0.7625则瞄准0.7585/90
    *澳元对新兴市场走势较为敏感，而新兴市场货币与股市纷纷走低
    *多次尝试突破0.7700均未果，令澳元/美元可能出现修正性下跌(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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