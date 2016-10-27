台湾数据：9月景气对策信号续呈绿灯，领先和同时指标均上升--国发会

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北10月27日 - 台湾国家发展委员会周四称，9月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数减少2分至23分。不过景气领先、同时指标均呈现上升走势，显示景气持续回温。
展望未来，国发会表示，欧美年底采购旺季且国际油价走稳将有助于出口改善，惟全球经济成长持续平疲，国际贸易保护主义升温、美国Fed升息期程与总统大选等因素，对出口影响仍须留意。
国发会指出，内需方面，半导体业者持续扩充先进制程投资，政府加速执行公共建设、激励民间投资，投资动能应可延续；民间消费虽有年底促销旺季、新车上市等因素激励，但就业与薪资成长尚未明显好转，可能降低后续购买意愿。整体而言，未来景气虽潜存不确定因素，惟仍可望逐渐改善。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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