台湾数据：9月景气对策信号续呈绿灯，领先和同时指标均上升--国发会

展望未来，国发会表示，欧美年底采购旺季且国际油价走稳将有助于出口改善，惟全球经济成长持续平疲，国际贸易保护主义升温、美国Fed升息期程与总统大选等因素，对出口影响仍须留意。

国发会指出，内需方面，半导体业者持续扩充先进制程投资，政府加速执行公共建设、激励民间投资，投资动能应可延续；民间消费虽有年底促销旺季、新车上市等因素激励，但就业与薪资成长尚未明显好转，可能降低后续购买意愿。整体而言，未来景气虽潜存不确定因素，惟仍可望逐渐改善。(完)