澳新汇市：澳元技术阻力强压下结束两日涨势而小跌，新西兰元持稳

“澳元近几个月从0.77美元上方崩跌的事实，就是告诉大家，上涨就是交易员脱手的机会，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“因此在这段供应区，买家有机会推高澳元，但无法击退空头。”

澳元兑欧元 或英镑 几无变动。澳元兑日圆 跌0.3%，结束本周前几天的涨势。

新西兰元兑美元 大致持平，盘旋于0.7155美元附近，此前新西兰公布贸易逆差扩大，符合预期。(完)

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