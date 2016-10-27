两岸金融：互相交流是“必要功课”，将循序渐进推动两岸金融往来--台湾金管会

路透台北10月27日 - 台湾金管会主委李瑞仓周四表示，金融业不管与中国大陆或是世界其他国家互相交流，这是必要功课，两岸金融交流不要谈到政治议题，基本原则是要彼此互相尊重。

李瑞仓今日一早就职后就赴立法院备询时作出以上表述。金管会业务报告也提到将在既有的基础上，循序渐进推动两岸金融往来，以提升两岸金融服务的品质。

“金融业要互相交流，这是必要功课，这一定要做，跟大陆金融交流，不要去谈政治议题。”他说。

至于今年两岸银行、证券及保险监理三会将轮到在大陆举行，他对此指出，尚未取得完整资讯。

金管会也指出，近一年来国银对大陆曝险金额之成长趋缓且有下降情形，至八月底对大陆暴险占净值倍数为0.51倍(法定上限为净值1倍)，皆在可控制范围。