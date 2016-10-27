台湾汇市：外资转呈净汇出台币收贬，惟出口商进场抛汇致贬幅缩减

* 台币受外资汇出收贬，终止连二升 * 外资扩大台股卖超，转为小幅净汇出 * 出口商与外资两股力量对峙，台币陷整理 * 明日台币波动区间料在31.550-31.700 路透台北10月27日 - 台币兑美元 周四随美元走强收低，并贬破31.600整数价 位。交易员指出，受到韩元等亚币走弱，及外资转呈小幅净汇出等冲击，促使台币反转走贬 ，惟出口商月底例行抛汇，缓和部分台币贬幅，相较于其他亚币，台币弱中透强。 他们指出，美元走强，早盘台币跟随亚币走贬，因而吸引出口商进场抛售美元，但大部 分出口商均采〞挂着等〞方式；而要买美元的外资似乎看准出口商有抛汇压力，买盘亦显得 意兴阑珊，台币陷入区间狭幅整理。 〞下午出口商就挂着等啊，外资好像看准出口商会丢美元，要买也不捉，下午波动区间 很窄。〞一大型银行交易员说。 另一大型银行交易员亦表示，今天外资扩大台股卖超金额至逾80亿台币，且偏向汇出， 惟出口商大都挂在31.650附近〞等着〞卖美元，在出口商与外资两股力量相对峙之下，台币 陷区间狭幅整理，未能贬破31.650价位。 他表示，近来美元虽走强，但反应在台币因有出口商抛汇因素，让台币获适度支撑，〞 出口商潜在卖压不小，看来台币不太容易贬破31.700的价位；但是，台币一升到31.550附近 又有进口商和散户逢低买进美元，让台币升不上去。〞 台湾股市周四连续第二日收低，加权股价指数 收跌0.67%至9,299.55点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超80.51亿台币；连续两个交易日 共卖超103.58亿台币；上交易日修正后卖超金额为23.07亿台币。 韩国韩元兑美元 周四跌至近四个月低位，总统朴槿惠为亲信擅自审阅总 统讲稿一事公开道歉，但投资人仍对此事的可能后续冲击感到忧心。 人民币兑美元即期 周四小幅收跌，中间价亦微跌。交易员称，月末临近客盘 实需购汇需求旺盛，大行在合适点位继续提供美元流动性；由于有效波动区间狭窄，部分机 构参与倒量，二者叠加致成交量放大至1月7日以来新高，短期人民币汇价仍有可能考验6.80 元支撑。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.550-31.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点由上日尾盘 的预期台币升值折价，转为看贬台币的溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31 .651/31.722，上日收在31.600。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.637 31.558 31.615-31.654 31.640 6.31 6.23 司 元太外汇经纪公 31.637 31.561 31.615-31.655 31.620 5.19 2.93 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.030 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.125/-0.085 -0.180/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)