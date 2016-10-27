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亚洲 | 2016年 10月 27日 星期四 11:47 BJT

台湾股市：追随海外市场颓势下跌，等待GDP数据

本月至今以来呈现买超台股的外资，本周时而买超时而卖超。

路透调查显示，台湾今年第三季经济成长率概估值料为成长1.80%，较第二季成长0.70%增速，因第三季出口表现回温。 数据将于周五出炉。(完)

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