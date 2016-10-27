路透基点：友达光电融资案引发强烈兴趣，至少已获10家银行承诺

路透香港10月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，液晶显示屏生产商友达光电的100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款案，在一般银团阶段已获得至少10家银行承诺贷款，另外还有数家正在进行审核程序。

消息人士称，本项融资案的承诺贷款超过200亿台币，预计在11月签约。

台湾银行是本交易的独家初始牵头行、簿记行兼额度代理行。

贷款基准利率与借款方的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于零时加码112个基点，0-2.9%时加码108个基点，3%-5.9%时加码92个基点，6%或以上时加码85个基点。最低税前利率设为1.7%。