路透基点：友达光电融资案引发强烈兴趣，至少已获10家银行承诺

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港10月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，液晶显示屏生产商友达光电的100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款案，在一般银团阶段已获得至少10家银行承诺贷款，另外还有数家正在进行审核程序。
消息人士称，本项融资案的承诺贷款超过200亿台币，预计在11月签约。
台湾银行是本交易的独家初始牵头行、簿记行兼额度代理行。
贷款基准利率与借款方的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于零时加码112个基点，0-2.9%时加码108个基点，3%-5.9%时加码92个基点，6%或以上时加码85个基点。最低税前利率设为1.7%。
所筹资金将用于购买机械设备，借款人并以机械设备作为抵押。贷款将每半年共分五次等额偿还，之前有三年宽限期。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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